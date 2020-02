De 3 bijzondere dingen die gebeuren als je ophoudt met douchen

We spenderen twee volledige jaren van ons leven met onszelf wassen. Is dat goed bestede tijd, vroeg Atlantic-redacteur James Hamblin zich af.

Van nature houden bacteriën en lichaamsvocht onze huid in vorm, zoals ook bij andere dieren het geval is. Maar wij besteden gemiddeld 20 minuten per dag aan het verwijderen van alles wat op onze huid zit. Dus toen Hamblin ophield met douchen ging hij allereerst stinken.

Maar gaandeweg ontstond een nieuw evenwicht. Hij waste wel zijn handen, en stak af en toe zijn hoofd onder de kraan. En als hij echt vies was, dan waste hij het vuil van zijn lichaam. Zonder zeep, want dat verstoort de balans van lichaam en bacterie. En hij wast zijn handen tegen besmetting.

En ging hij stinken? Nee. Volgens zijn vrienden ruikt hij prima. Ook aan het eind van een drukke dag, als je als wassend mens jezelf gaat ruiken, gaat het goed.

Volgens anderen gebeuren er 3 dingen als je stopt met douchen: