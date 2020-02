Nieuwe studie: ook kip vergroot mogelijk kans op voortijdig overlijden

Het eten van rood en verwerkt vlees is slecht voor je gezondheid. Zoveel was al wel bekend. Nu blijkt dat ook de consumptie van kip mogelijk je kans op voortijdig sterven vergroot.

Enkele jaren geleden concludeerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op basis van jarenlang onderzoek dat het eten van rood en verwerkt vlees zoals hamburgers en salami de kans op darmkanker vergroot. Een studie van oktober vorig jaar sprak die conclusies tegen en stelde dat dergelijke vleessoorten geen kwaad konden.

Een nieuwe, grote, zorgvuldige analyse maakt echter duidelijk dat er wel degelijk een licht verhoogd risico is op hartziekten en voortijdig sterven. De belangrijkste conclusies van de studie van Northwestern Medicine en Cornell University zijn:

Mensen die twee porties rood en verwerkt vlees per week eten, hebben een 3 tot 7 procent hoger risico op hart- en vaatziekten en voortijdig sterven.

Wie twee keer per week kip eet, heeft een 4 procent grotere kans op hart- en vaatziekten, maar dat hangt mogelijk af van de bereidingswijze. Verder onderzoek is noodzakelijk.

Er is geen verband tussen het eten van vis en de kans op hart- en vaatziekten of een voortijdige dood.

“Het is slechts een licht verhoogde kans, maar het is de moeite waard om je inname van rood en verwerkt vlees te verminderen,” aldus hoofdonderzoeker Norrina Allen. “De consumptie van rood vlees is ook overtuigend gelinkt aan andere gezondheidsproblemen, zoals kanker.”