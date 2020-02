Ze ging twee keer per week onder de zonnebank. Op haar 29ste kreeg ze huidkanker

“Er was altijd wel een stemmetje in mijn achterhoofd dat zei: het is slecht voor je huid’’, zegt Raquel (31) tegen het AD. “Als ik de tijd terug kon draaien, was ik nooit onder de zonnebank gegaan. Had ik maar geweten hoe slecht de zonnebank echt is.’’

Op haar zeventiende al ging Raquel twee keer per week onder de zonnebank. In 2018, ze was toen 29, werd bij haar huidkanker vastgesteld. Het ging om een goed te behandelen, maar agressief melanoom. Een jaar later, werden er uitzaaiingen ontdekt in haar lymfeklieren. “Een melanoom in stadium drie, zo noemen ze dat. Daarvoor krijg ik nu immunotherapie. Morgen heb ik de dertiende van in totaal 26 behandelingen.’’

Raquel vertelt geëmotioneerd: “Elke drie maanden krijg ik de uitslag van een CT-scan, om te horen of ik nog steeds schoon ben. Dat is verschrikkelijk heftig. Je hebt niet alleen jezelf ermee, maar ook je omgeving. Mijn ouders zitten er ook niet op te wachten dat hun enige dochter kanker heeft.’’

Hoe schadelijk de zonnebank is, is al meermaals overtuigend aangetoond. Dermatoloog Marlies Wakkee van het Erasmus MC: “Als je gebruik hebt gemaakt van de zonnebank, heb je daarmee een 20 procent hogere kans op melanoom. Doe je dat voor je 35ste levensjaar, dan verdubbelt de kans tot 40 procent. Dus hoe jonger, hoe groter de schade.” Elke keer onder de zonnebank is schadelijk. “Het is niet zo dat het veilig is als je bijvoorbeeld maar tien keer gaat.”