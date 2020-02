Top-expert: “Coronavirus kan 60 procent van de wereldbevolking besmetten”

Als we het coronavirus niet onder controle krijgen kan twee derde van de wereldbevolking worden besmet. Dat zegt de belangrijkste epidemioloog uit Hongkong, Gabriel Leung.

Zijn waarschuwing volgt na een bericht van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarin wordt gesteld dat de recente gevallen van het coronavirus buiten China nog maar ‘het topje van de ijsberg’ zijn.

Professor Gabriel Leung van Hong Kong University zegt dat de onderliggende vraag is wat de omvang en vorm van de ijsberg is. De meeste experts gaan er vanuit dat iedere besmette persoon het virus overdraagt op 2,5 andere mensen. Dan kom je op een totale besmetting van 60 tot 80 procent. “Zestig procent van de wereldbevolking is een afschuwelijk groot getal,” aldus Leung in The Guardian. Zelfs als het sterftecijfer maar 1 procent is – waar Leung vanuit gaat als je rekening houdt met mildere gevallen – dan is het aantal doden gigantisch.

Leung, die ook een belangrijke rol speelde bij de uitbraak van Sars in 2002 werkt nauw samen met andere top-onderzoekers op dit gebied. Eind januari waarschuwde hij al in vakblad The Lancet dat “op zichzelf staande uitbraken in grote steden wereldwijd onvermijdelijk zijn,” vanwege het grote aantal mensen dat uit China vertrok zonder symptomen, maar met het virus.

Als straks blijkt dat de Chinese lockdown niet heeft gewerkt, dan wordt het tijd dat de wereld overstapt van methoden om de ziekte onder controle te krijgen naar maatregelen om de gevolgen in te perken, aldus Leung.