Maxwell urenlang ondervraagd over betrokkenen misbruik Epstein

TALLAHASSEE (ANP/AFP) - De onderminister van het Amerikaanse ministerie van Justitie, Todd Blanche, heeft donderdag Ghislaine Maxwell urenlang ondervraagd over andere betrokkenen bij het seksueel misbruik door Jeffrey Epstein. Maxwell was de rechterhand van Epstein en regelde minderjarige slachtoffers voor hem. Ze zit een gevangenisstraf van twintig jaar uit in Florida.

Epstein overleed in 2019 in zijn cel. President Donald Trump staat onder druk om de Epstein-dossiers openbaar te maken. Tegenstanders en aanhangers van Trump verwijten hem dat hij informatie over Epstein zou achterhouden om rijke en machtige betrokkenen te beschermen.

Volgens haar advocaat, David Markus, heeft Maxwell alle vragen van het ministerie van Justitie eerlijk beantwoord. Hij weigert commentaar te geven op de inhoud van de bijeenkomst.