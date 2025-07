Richard uit B&B Vol Liefde is woest: “Ik kreeg bewust kortharige vrouwen zonder billen”

Het stoom komt Richard van der Meulen, bekend van B&B Vol Liefde , een paar jaar na dato nog steeds uit de oren. Hij voelt zich misleid door de maker van de realityshow van RTL 4.

Richard had duidelijke afspraken met het team. “Toen ik erin stapte, had ik twee voorwaarden. Ik wilde, zoals gezegd, op 1 mei filmen én ik wilde het ongeregisseerd hebben. Die eerste voorwaarde schonden ze gelijk. En nu weet ik ook wel waarom. Oók dat is puur leedvermaak. Ze wisten dat die villa nog lang niet klaar was”, zegt hij tegen Weekend.

ADHD

Er was maar één slaapkamertje af, de rest moest nog gebeuren”, aldus Van der Meulen. “Ze zeiden: ‘Dan stop je die vrouwen toch in de caravan?’ Wat denk je zelf?! Ze wisten dat ik gestrest zou raken van alle prikkels, met mijn ADHD en alles. Ze zijn niet achterlijk.”

De producers schoven hem soms toch een papiertje toe met een tekst om op te dreunen voor de camera. “Ik ben niet zo, ik heb dat geweigerd”, legt hij uit.

Foute casting

Maar zijn grootste ergernis betreft de vrouwen die hij kreeg toegewezen. Richard had aangegeven voorkeur te hebben voor lang haar, goede billen, donkere ogen en donker haar. Maar wat kwam er? “Allemaal kortharige, kontloze vrouwen waar helemaal geen ruk aan is”, zegt hij scherp. Van de 85 brieven bleven slechts 13 vrouwen over, waarvan de selectie volgens hem was samengesteld voor “leedvermaak-tv”: “Ik ben geen achterlijke, ik ben intelligenter dan je denkt”, verzucht hij.

Misbruikt

Richard voelt zich gebruikt en verkeerd neergezet door het programma: “Ik voel me misbruikt voor tv. Ik word nog wekelijks herkend, maar mensen hebben een heel ander beeld van wie ik werkelijk ben”, aldus de oud-kandidaat. Volgens hem heeft de tv-wereld geen oog voor de mentale impact die deelname kan hebben: “In dat hele televisieland snappen ze ook gewoon niet dat ze mensen echt kapot maken”, besluit hij bitter.