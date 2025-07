Deze natuurlijke zoetstof kan geheim wapen zijn tegen kanker

Een natuurlijke zoetstof als wapen tegen een van de dodelijkste vormen van kanker: het klinkt als sciencefiction, maar Japanse wetenschappers zien mogelijkheden. In een nieuw onderzoek ontdekten zij dat gefermenteerde stevia, de plant die we vooral kennen van de caloriearme suikervervangers, verrassend krachtige antikankerstoffen bevat.

De ontdekking komt op een cruciaal moment: alvleesklierkanker is nog steeds een van de moeilijkst te behandelen kankers. Vaak wordt de ziekte pas laat ontdekt en hij reageert slecht op chemotherapie. Minder dan 10 procent van de patiënten is vijf jaar na de diagnose nog in leven.

Onderzoekers van de Hiroshima Universiteit vroegen zich af wat er zou gebeuren als je stevia fermenteert met een bacterie die ook voorkomt in gefermenteerd voedsel zoals yoghurt en kimchi: Lactobacillus plantarum. Het resultaat? Een nieuwe verbinding, chlorogenic acid methyl ester (CAME), die in het lab veel effectiever bleek dan gewone stevia-extracten.

Veelbelovende resultaten

De gefermenteerde stevia wist kankercellen te doden, terwijl gezonde cellen grotendeels gespaard bleven. Dit gebeurde doordat CAME de celdeling van tumoren stopzette en het natuurlijke proces van celdood activeerde. Bovendien bleek het extract een krachtigere antioxidant dan zijn ongefermenteerde tegenhanger, wat ook gezonde cellen extra bescherming kan bieden.

Hoewel de resultaten veelbelovend zijn, benadrukken de onderzoekers dat het tot nu toe alleen om laboratoriumonderzoek gaat. Toch toont de studie aan hoe alledaagse planten en bacteriën samen een bron van nieuwe medicijnen kunnen zijn. Maar of stevia in de toekomst echt een rol krijgt in kankerbehandelingen, zal verder onderzoek moeten uitwijzen.