Mannen veel vaker geveld door coronavirus dan vrouwen

Mannen zijn vatbaarder voor het coronavirus dan vrouwen. Dat bevestigen wetenschappers aan The Financial Times.

Van alle besmette mensen die in de ziekenhuizen van Wuhan terecht zijn gekomen is zo’n 99 procent man volgens wetenschapsjournalist Anjana Ahuja, die cijfers uit vakblad The Lancet haalt. Verklaring is waarschijnlijk het zwakkere afweersysteem van mannen. “Er duikt een beeld op van een nieuwe ziekteverwekker die het buitenproportioneel op mannen heeft gemunt,” klinkt het.

Vooral oudere mannen, die bijvoorbeeld al kampen met hartklachten of diabetes, worden door het virus getroffen. Behalve leefstijl, kunnen ook hormoonverschillen van invloed zijn. Immunoloog Stanley Perlman van de universiteit van Iowa legt uit dat onder meer oestrogeen beschermt tegen het virus. Bij de SARS en MERS-uitbraken liepen mannen respectievelijk 9 en 6 procent meer kans om ziek te worden. “Een aantal wetenschappers is ervan overtuigd dat de cijfers een duidelijke zwakte aantonen van mannen voor coronavirussen”, zegt Ahuja nog.