Waarom je ‘s avonds beter naar de tv dan naar je smartphone kunt kijken

Vroeger keken we tv, nu kijken we tot ‘s avonds laat op onze smartphone (terwijl de televisie op de achtergrond aan staat). Dat is geen goede ontwikkeling, legt chronobioloog Bert van der Horst van het Erasmus MC uit in het AD.

Maar liefst 58 procent van de Nederlanders kijkt vlak voor de ogen dichtgaan nog op een telefoon, computer of tablet. Reken je tv kijken mee dan staart zelfs 90 procent nog naar een scherm als het tijd wordt om te gaan slapen.

“Die lichtgevende schermen hebben een negatieve invloed op onze slaap. Helemaal de mobiele telefoons, omdat we die dicht bij onze ogen houden’’, zegt Van der Horst. “Ze verstoren onze biologische klok.’’

Die biologische klok gebruikt namelijk licht (of het gebrek daaraan) als signaal dat het tijd is om te gaan slapen of juist om wakker te worden. Een telefoonscherm geeft veel licht en je houdt hem vlak voor je neus dus je lichaam denkt dan dat het nog dag is. “Daardoor is het lastiger om in slaap te vallen en slaap je waarschijnlijk korter dan gepland,” aldus de chronobioloog.

Van der Horst adviseert om je mobiel een uur voor het slapengaan weg te leggen. “Dan loop je ook niet het risico dat je slaappatroon wordt verstoord.’’ Televisie kijken is lang niet zo erg. “Dat licht is veel minder intens en die tv staat op afstand. De telefoon houd je dichtbij en heeft meer effect.’’