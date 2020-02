Optimisten leven langer: zo sta je positiever in het leven

Gelukkig zijn, het is voor de een gemakkelijker dan voor de ander. Sommigen staan van nature positief in het leven, maar er zijn ook mensen die er wat meer hun best voor moeten doen. Voor hen is er hoop: het valt te leren.

Dat is ook de moeite waard, want optimisten leven langer blijkt uit diverse studies. De meest recente is van de University of Texas. De wetenschappers keken naar de invloed van optimisme op het herstel na een beroerte. Wat bleek? Optimisten hadden een minder ernstige beroerte en na drie maanden waren ze beter hersteld en hadden ze minder ontstekingen.

Gelukkige mensen leven langer

Leo Bormans, geluksonderzoeker en auteur van de boeken The World Book of Happiness en Geluk 2.0, vindt de resultaten niet verrassend. “Eerdere studies hebben bijvoorbeeld ook aangetoond dat het een groot effect heeft op de levensduur. Zeker in combinatie met een sterk sociaal kapitaal. Dat wil zeggen dat je voldoende familieleden, vrienden, buren, collega’s en kennissen hebt waar je op kunt rekenen.”

De geluksonderzoeker legt uit: “Zo’n 30 procent van je geluksgevoel is erfelijk bepaald. Of je ongelukken hebt meegemaakt in je leven, bepaalt zo’n 10 procent. Denk aan iemand die zijn baan verliest of in een rolstoel terecht komt. Zo’n 15 procent kan verklaard worden door je sociale positie. Hoogopgeleiden en welgestelde mensen hebben iets meer kans om gelukkig te worden dan laagopgeleiden en mensen die amper rondkomen. 20 procent wordt bepaald door de levenskeuzes die je maakt. Ben je in een gelukkig huwelijk verzeild geraakt? Heb je een goede baan gevonden?”

Hoe gelukkig je bent, bepaal je voor 25 procent zelf

Dan blijft er nog 25 procent over en dat is volgens Bormans aangeleerd gedrag en kun je dus zelf bijsturen. “Je kunt leren om het leven langs de zonnige kant te bekijken.” Geluk draait om vijf factoren: gezondheid, relaties, werk, geld en vrijheid, legt Bormans uit.

Kijk je hier positief naar dan kun je gelukkiger worden. “In plaats van bang te zijn dat je ziek zal worden, kun je beter nadenken wat je zelf kunt doen om gezonder te leven, zoals proberen om meer te bewegen en fruit te eten. In plaats van te twijfelen of je vrienden je wel leuk vinden, kun je hen beter opbellen en samen leuke dingen doen.”

Geld is minder belangrijk dan je denkt

Datzelfde geldt voor werk en geld. Focus je niet op de vervelende collega, maar op de leuke taak. Het belang van geld wordt overigens overschat. Miljardairs zijn niet gelukkiger, maar je hebt geld wel nodig om zorgeloos te leven en af en toe iets leuks te kunnen doen. Koop ervaringen, geen spullen is op dit gebied een veelgehoord en waar advies.

Nog een paar tips van de expert: Vervang het woord ‘moeten’ door ‘willen’ (denk: ‘ik wil sporten’, niet ‘ik moet sporten’). Doe vrijwilligerswerk, stel bescheiden doelen op, blijf in beweging en luister eens naar muziek.

Houd dit een tijdje stug vol en je voelt je vermoedelijk net een beetje blijer.