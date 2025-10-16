ECONOMIE
Doodsoorzaak Diane Keaton (79) bekend

Beroemd
door Désirée du Roy
donderdag, 16 oktober 2025 om 15:43
ANP-538953358
De Amerikaanse actrice Diane Keaton is overleden aan een longontsteking. Dat heeft haar familie bevestigd aan People. Keaton, bekend van films als Annie Hall, Father of the Bride en The First Wives Club, is 79 jaar oud geworden.
“De familie Keaton is erg dankbaar voor de buitengewone berichten van liefde en steun die zij de afgelopen dagen hebben ontvangen namens hun geliefde Diane, die op 11 oktober is overleden aan een longontsteking”, schrijft de familie in een verklaring.
Annie Hall
Diane Keaton werd in 1946 geboren in Los Angeles als Diane Hall. Haar filmcarrière begon begin jaren zeventig met Lovers and Other Strangers (1970), waarmee ze doorbrak in Hollywood. Haar grote succes kwam in 1977, toen ze een Oscar won voor haar rol in Annie Hall van Woody Allen; een film die geldt als een klassieker in de Amerikaanse cinema.
Keaton trouwde nooit, maar had verschillende bekende relaties. Ze ontmoette Woody Allen tijdens haar auditie voor diens toneelstuk Play It Again, Sam. De twee werkten samen aan acht speelfilms en bleven levenslang bevriend. In een interview uit 2019 noemde Allen haar “de beste actrice met wie hij ooit had gewerkt”.
Fameuze ex-partners
In 2011 publiceerde Keaton haar autobiografie Then Again, waarin ze openhartig sprak over haar relaties met onder anderen Allen, Warren Beatty, Al Pacino en Jack Nicholson.
Hollywood reageerde bedroefd op haar overlijden. Fans en collega’s prijzen haar unieke stijl, humor en charme; eigenschappen die haar tot een van de meest geliefde actrices van haar generatie maakten.
Bron: The Guardian

