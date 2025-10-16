ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Elon Musk verkoopt duizenden Cybertrucks aan zichzelf om dramatische cijfers op te fleuren

Tech, AI, auto
door Pieter Immerzeel
donderdag, 16 oktober 2025 om 15:24
bijgewerkt om donderdag, 16 oktober 2025 om 15:43
ANP-537893918
Tesla's Cybertrucks zijn een grote mislukking, bijna niemand koopt de lelijke, peperdure koekblikken. Elon Musk is zat van de dramatische verkoopcijfers en heeft een creatieve oplossing gevonden voor de enorme stapel onverkochte Tesla Cybertrucks: hij koopt ze gewoon zelf op.
Volgens techsite Electrek zijn er afgelopen weekend meerdere vrachtwagens vol Cybertrucks afgeleverd bij de kantoren van Musks AI-bedrijf xAI. Een week eerder kreeg ook SpaceX al honderden exemplaren in de schoot geworpen. Hoeveel trucks Musk precies heeft gekocht, is niet bekend, maar schattingen lopen “in de honderden, zo niet duizenden”.
Cyberflop
De timing is opvallend: de verkoop van Tesla’s futuristische pick-up loopt flink terug. In het derde kwartaal van 2025 werden slechts 5.385 Cybertrucks verkocht, een daling van maar liefst 63 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. In totaal verkocht Tesla dit jaar 16.000 exemplaren, ver verwijderd van de 250.000 die Musk ooit voorspelde. De fabrikant verwacht nu nog maar 20.000 stuks te leveren dit jaar.
Volgens Electrek-journalist Fred Lambert is de reden duidelijk: “Elon weet dat het vierde kwartaal zwaar gaat worden, omdat de vraag naar voren is gehaald door het belastingvoordeel.” De Amerikaanse belastingkorting van 7.500 dollar voor elektrische auto’s liep op 30 september af, waardoor kopers hun aankoop eerder deden.
Washtrading
Lambert vermoedt dat Musk zijn bedrijven strategisch inzet om de cijfers op te poetsen. “Ik wed dat Elon SpaceX en xAI duizenden Cybertrucks heeft laten bestellen vóór het einde van het derde kwartaal, zodat die nog in Q4 kunnen worden geleverd”, zegt hij.
Of het Musks verkoopprobleem oplost, valt te bezien. Maar met zijn eigen bedrijven als klanten lijkt hij in elk geval te zorgen dat de productielijn blijft draaien — en dat zijn karakteristieke, hoekige pick-ups voorlopig nog wel op de weg (of in de raketfabriek) te zien zijn.
Bron: Yahoo! Finance

Lees ook

Man die Cybertruck liet ontploffen gebruikte ChatGPT voor explosieMan die Cybertruck liet ontploffen gebruikte ChatGPT voor explosie
Is de Tesla Cybertruck nu al aan het roesten?Is de Tesla Cybertruck nu al aan het roesten?
Musk stopt leveringen Tesla Cybertruck: er vallen stukken afMusk stopt leveringen Tesla Cybertruck: er vallen stukken af
Krijgsheer Kadyrov klaagt dat Musk zijn Cybertruck heeft uitgezetKrijgsheer Kadyrov klaagt dat Musk zijn Cybertruck heeft uitgezet
loading

POPULAIR NIEUWS

79868106_m

Zwakke plek in magnetisch veld van de aarde wordt steeds groter

anp151025148 1

Le Pen kan definitief geen president van Frankrijk worden

Processie-Overdinkel-1-kl

BBB wil processies verbieden

shutterstock_2416957973

De perfecte friet maak je zo (het zit hem allemaal in zetmeel)

jasperart 2023 05 14 100534 1 upscaled

Een narcist is een emmer met gaten

anp151025149 1

BBB wil gezichtsbedekking en bidden op straat verbieden

Loading