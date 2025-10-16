Elon Musk verkoopt duizenden Cybertrucks aan zichzelf om dramatische cijfers op te fleuren

Tesla's Cybertrucks zijn een grote mislukking, bijna niemand koopt de lelijke, peperdure koekblikken. Elon Musk is zat van de dramatische verkoopcijfers en heeft een creatieve oplossing gevonden voor de enorme stapel onverkochte Tesla Cybertrucks: hij koopt ze gewoon zelf op.

Volgens techsite Electrek zijn er afgelopen weekend meerdere vrachtwagens vol Cybertrucks afgeleverd bij de kantoren van Musks AI-bedrijf xAI. Een week eerder kreeg ook SpaceX al honderden exemplaren in de schoot geworpen. Hoeveel trucks Musk precies heeft gekocht, is niet bekend, maar schattingen lopen “in de honderden, zo niet duizenden”.

Cyberflop

De timing is opvallend: de verkoop van Tesla’s futuristische pick-up loopt flink terug. In het derde kwartaal van 2025 werden slechts 5.385 Cybertrucks verkocht, een daling van maar liefst 63 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. In totaal verkocht Tesla dit jaar 16.000 exemplaren, ver verwijderd van de 250.000 die Musk ooit voorspelde. De fabrikant verwacht nu nog maar 20.000 stuks te leveren dit jaar.

Volgens Electrek-journalist Fred Lambert is de reden duidelijk: “Elon weet dat het vierde kwartaal zwaar gaat worden, omdat de vraag naar voren is gehaald door het belastingvoordeel.” De Amerikaanse belastingkorting van 7.500 dollar voor elektrische auto’s liep op 30 september af, waardoor kopers hun aankoop eerder deden.

Washtrading

Lambert vermoedt dat Musk zijn bedrijven strategisch inzet om de cijfers op te poetsen. “Ik wed dat Elon SpaceX en xAI duizenden Cybertrucks heeft laten bestellen vóór het einde van het derde kwartaal, zodat die nog in Q4 kunnen worden geleverd”, zegt hij.

Of het Musks verkoopprobleem oplost, valt te bezien. Maar met zijn eigen bedrijven als klanten lijkt hij in elk geval te zorgen dat de productielijn blijft draaien — en dat zijn karakteristieke, hoekige pick-ups voorlopig nog wel op de weg (of in de raketfabriek) te zien zijn.