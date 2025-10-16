Oekraïne is steeds blijer met zijn nieuwste bondgenoot — Trump

Oekraïense functionarissen tonen een nieuw zelfvertrouwen en denken dat het einde in zicht is — en dat is volledig te danken aan de Amerikaanse president Donald Trump ., schrijft Politico

In de hoofdstad hoopt men dat president Vladimir Poetin in het voorjaar of de zomer serieus zal worden over onderhandelingen, met als inzet een mogelijk einde van de oorlog ergens volgend jaar.

Daarvoor moet Rusland met meer economische en militaire druk worden geconfronteerd, zodat Poetin begrijpt dat de enige logische uitkomst is om te onderhandelen, en dat het rekken van het conflict hem geen voordelen oplevert en Rusland alleen maar laat doodbloeden. Vers van het succesvol bemiddelen van een staakt-het-vuren in Gaza lijkt Trump vastbesloten de oorlog in Oekraïne te beëindigen en nog een streepje op zijn riem te zetten om te tonen aan de Nobelprijsjury voor de Vrede.

Dit is waar een hoge Oekraïense delegatie deze week in Washington met Amerikaanse tegenhangers over spreekt: hoe Poetin tot stoppen te dwingen, en hoe Oekraïne deze winter de Russische luchtaanvallen kan doorstaan.

En nu Zelensky vrijdag opnieuw in het Witte Huis wordt verwacht voor een ontmoeting met Trump, is het gevoel dat de wind in hun voordeel begint te draaien.

Langzaam maar zeker zijn Trump en Zelensky op één lijn gekomen — meer dan wie dan ook had voorspeld na hun stormachtige confrontatie in de Oval Office in februari.

Poetin dacht het voor elkaar te hebben na de mislukte top in Alaska. Maar ook hij vergistte zich in Trump, schrijft Politico.

De mediaberichtgeving die de Alaska-top een “triomf voor Poetin” noemde, maakte Trump woedend.

Intussen hebben Europese leiders die Trump mag, hun inspanningen voortgezet om de schade van de clash in de Oval Office te repareren.

Maar een insider geeft ook Zelensky krediet voor het hard werken aan zijn relatie met Trump en het zorgvuldig kiezen van zijn woorden. “Je moet begrijpen dat sinds het begin van de oorlog Zelensky en Jermak gewend waren als rocksterren te worden behandeld, als mondiale beroemdheden, en dan komt Trump binnen en zegt: ‘er is hier maar plek voor één diva — ik.’ Daarom escaleerde het in de Oval Office,” zei hij.

Bewijs daarvan kwam in de vorm van steeds vriendelijkere ontmoetingen met Trump, waarvan de meest hartelijke plaatsvond aan de zijlijn van de Algemene Vergadering van de VN vorige maand, waar Trump de Oekraïense leider prees als een “moedige man.”

Daartoe heeft Washington onlangs de inlichtingenuitwisseling met de Oekraïense strijdkrachten opgevoerd om te helpen bij langeafstandaanvallen op energiedoelen diep in Rusland, zodat de gevolgen van de oorlog thuis voelbaar worden voor gewone burgers. Intussen is de discussie over het leveren van Tomahawk-kruisraketten aan Oekraïne bedoeld om het Kremlin af te schrikken — al zal het escalatierisico Trump er waarschijnlijk van weerhouden zo ver te gaan.

Alles bij elkaar zijn de kaarten zeker meer in Zelensky’s richting beginnen te waaien. Oekraïense functionarissen en hun supporters in de VS hopen dat dat zo blijft — al erkennen ze dat met Trump niets vaststaat. Hoe zal hij reageren als Poetin koppig blijft, zoals de tekenen doen vermoeden?