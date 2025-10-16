ECONOMIE
Nieuwe coronavariant Stratus gaat rond: dit zijn de symptomen

gezondheid
door Nina van der Linden
donderdag, 16 oktober 2025 om 16:44
ANP-534119779
Het is weer zo ver: het halve land wordt geveld door corona. Op dit moment gaat de Stratus-variant rond, officieel XFG geheten. Die wijkt eigenlijk niet zoveel af van eerdere versies van het virus. Niezen, hoesten, keelpijn en een loopneus zijn veelgehoorde klachten.
"De ernst van de klachten is hetzelfde. Er zijn geen aanwijzingen dat deelnemers de keelpijn ernstiger vinden”, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), die de klachten met de variant van vorig jaar vergeleek. Het coronavirus blijft, net als bijvoorbeeld het griepvirus, maar muteren. Dat leidt gelukkig niet tot hele ernstige varianten, wel zijn soms de klachten net even anders.
Op dit moment kampt 80 tot 90 procent van de coronapatiënten met de Stratusvariant. Driekwart van hen heeft keelpijn, maar dat is niet heel anders dan vorig jaar. "Ook het aantal klachten van deelnemers en hoe ziek zij zich voelden, was bijna gelijk”, klinkt het. Klein voordeel: minder mensen zijn hun smaak kwijtgeraakt vergeleken met een jaar eerder.
Bron: De Telegraaf

