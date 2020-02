China brengt medisch personeel Wuhan onder in cruiseschepen

China gaat medisch personeel in de miljoenenstad Wuhan onderbrengen in cruiseschepen. Het eerste vaartuig arriveerde volgens staatsmedia vrijdag vanuit Yichang, een nabijgelegen stad aan de rivier Jangtsekiang.

De schepen met in totaal 1469 bedden worden normaliter gebruikt voor cruises over de rivier. Ze moeten nu onderdak gaan bieden aan medisch personeel dat probeert de uitbraak van het nieuwe coronavirus onder controle te krijgen. Wuhan is het epicentrum van die epidemie, die in China het leven heeft gekost aan ruim 2340 mensen.

Het virus kan op cruiseschepen ook om zich heen grijpen. Aan boord van het schip Diamond Princess, dat sinds begin februari in een Japanse haven ligt, zijn meer dan 630 besmettingen gemeld. Het gaat om de grootste groep besmette mensen buiten China.