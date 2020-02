De gezondheid van vrouwen gaat sneller achteruit dan die van mannen

Vrouwen leven gezonder en ze worden ouder. Daardoor wordt een belangrijk punt vaak over het hoofd gezien: vrouwen leven veel langer dan mannen in slechte gezondheid. Daarover schrijft Trouw.

Onderzoekster Lena Sialino van de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam legt uit dat vrouwen tot veertig jaar hetzelfde presteren als mannen op fysieke testen, maar tussen 40 en 55 jaar ontstaat een groot verschil. Vanaf 55 jaar wordt het verschil niet meer groter, maar dan hebben vrouwen dus wel een achterstand opgelopen wat hun gezondheid betreft. Dat blijkt uit de Longitudinal Aging Study Amsterdam (Lasa) met data van 55-plussers uit Zwolle, Oss en Amsterdam.

Volgens Sialino is het verschil in gezondheid een combinatie van biologie en leefstijl. “Vrouwen hebben in het algemeen een hoger percentage lichaamsvet, en ze hebben vaker artrose en obesitas. Die ziektes geven meer kans op klachten, zeker in combinatie met elkaar. Ook kan de impact van ongezond gedrag groter zijn bij vrouwen. Zo reageert het vrouwenbrein anders op een sigaret.”

Gelukkig leven vrouwen over het algemeen gezonder dan mannen en bezoeken ze eerder de huisarts. Sialino: “Dat zijn allebei juist beschermende factoren bij het verouderen. Anders zou het verschil misschien nog groter zijn.”