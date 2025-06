Klaas Knot ziet cryptovaluta als systeemrisico: 'kantelpunt bijna bereikt'

Het begon ooit als een digitaal speeltje voor cyberpunks en andere techliefhebbers, maar volgens Klaas Knot is het inmiddels menens: cryptovaluta zijn niet langer onschuldig. De voorzitter van de Financial Stability Board waarschuwt dat de snelle groei van crypto ’s, en dan vooral stablecoins, de stabiliteit van het wereldwijde financiële systeem in gevaar kan brengen.

“We hebben lang volgehouden dat crypto nog geen systeemrisico vormt, maar recente ontwikkelingen wijzen erop dat we mogelijk een kantelpunt naderen”, zegt Knot. Daarmee doelt hij op de almaar toenemende rol van digitale munten in zowel particuliere als institutionele beleggingen.

Stablecoins

Als vertrekkend president van De Nederlandsche Bank (DNB) heeft Knot het crypto-dossier jarenlang van dichtbij gevolgd. Vooral stablecoins baren hem zorgen. Deze digitale munten zijn ontworpen om stabiel in waarde te blijven en worden doorgaans gekoppeld aan ‘veilige’ activa zoals Amerikaanse staatsobligaties of harde valuta.

Knot ziet een trend waarbij cryptobedrijven grote hoeveelheden Amerikaanse staatsobligaties aanhouden om hun stablecoins te ondersteunen. En dat is niet zonder risico , stelt hij: “Ze bezitten nu een aanzienlijke hoeveelheid Amerikaans schuldpapier. Dit is een onderdeel dat we nauwlettend in de gaten moeten houden.”

Die verwevenheid met het bestaande financiële systeem zorgt voor nieuwe kwetsbaarheden. Ook de Europese Centrale Bank (ECB) waarschuwt voor de toenemende koppeling tussen crypto-activa en traditionele markten, zeker nu wetgevers wereldwijd werken aan regelgeving voor stablecoins.

Steun uit onverwachte hoek

Opmerkelijk is dat de crypto-industrie zelf de roep om regelgeving ondersteunt. In de Verenigde Staten werkt het parlement aan wetgeving specifiek voor stablecoins. Dat die steun uit de sector komt, maakt beleidsmakers zenuwachtig. Waarom zou een industrie zo enthousiast zijn over wetgeving, tenzij er ook voordelen voor henzelf in zitten?

Behalve financiële risico’s ziet Knot ook hoe crypto de stap heeft gezet naar de huiskamer. “De drempels voor particuliere gebruikers zijn aanzienlijk gedaald, met name door de introductie van crypto-ETF’s. De verwevenheid met het traditionele financiële systeem blijft toenemen”, aldus de centrale bankier.

Crypto-ETF's

ETF’s (exchange-traded funds) maken het mogelijk voor mensen om via reguliere beleggingsapps in crypto te investeren, zonder dat ze zelf munten hoeven te kopen of beheren. Dat maakt crypto toegankelijker dan ooit, maar ook lastiger te controleren.

Knot pleit dan ook voor duidelijke spelregels: “Het crypto-ecosysteem zal zich blijven ontwikkelen, en dat geldt ook voor onze regelgevingskaders.” Zijn boodschap is helder: laat de technologische trein niet ontsporen voordat we de rails goed hebben aangelegd.