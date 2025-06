Het wordt heet! Met deze slimme tips blijft je huis lekker fris (ook zonder airco)

De zomer slaat toe en hoe: terwijl het gisteren nog regende, kruipt het kwik vrijdag zomaar naar de 30 graden. Lekker voor op het terras, minder fijn voor in huis. Maar geen zorgen: met een paar slimme trucs houd je het ook zonder airco aangenaam koel binnenshuis.

De eerste stap is simpel, maar doeltreffend: zorg dat je alleen ventileert op de juiste momenten. Dat betekent: ’s ochtends vroeg en ’s avonds laat, als de buitenlucht nog relatief koel is. Gooi dan ramen en deuren tegen elkaar open om frisse lucht binnen te laten.

Tactisch luchten

Volgens Suzanne Hoogers van Milieu Centraal is het vooral bij oudere woningen oppassen geblazen. “Voor de toekomst is het dus een overweging om het huis beter te isoleren, maar voor de korte termijn is het zaak de warmte zo veel mogelijk buiten de deur te houden.”

Overdag wil je juist het tegenovergestelde doen: houd ramen, deuren en gordijnen zoveel mogelijk dicht. Warmte die niet naar binnen komt, hoeft er ook niet uit. Extra bonuspunten scoor je met zonwering of een schaduwdoek voor de ramen.

Zonwering

En het werkt écht. Uit onderzoek van het Amerikaanse Department of Energy blijkt dat zonwering op zuidramen de temperatuurstijging met 65 procent vermindert. Bij westelijke ramen is dat zelfs 77 procent.

Ook binnenshuis kun je hitte vermijden door het gebruik van warmteproducerende apparaten te beperken. Laat de oven en het fornuis even met rust en doe lampen uit waar het kan.

Vergroenen

Voor wie vooruit denkt: planten zijn je beste vrienden. Een klimop tegen de muur werkt isolerend én decoratief. Planten op het dak geven hetzelfde effect. En een boom in de tuin? Die zorgt voor schaduw, al moet je daar wel even geduld voor hebben.

Wetenschapper Geoffrey Donovan stelde in zijn onderzoek 'The value of shade' vast dat bomen aan de zuidkant (binnen 12 meter) of aan de westkant (binnen 18 meter) al voor verkoeling zorgen. “Bomen aan de oostkant hebben overigens geen effect”, zo concludeert hij.

Milieu Centraal benadrukt dat een groene tuin belangrijk is: “We raden aan om maximaal 40 procent van de tuin te betegelen. Tegels houden immers hitte vast en planten nemen het zonlicht op.”

Ventilator + ijskoud drankje

Toch een broeierige woonkamer gekregen? Een airco is verleidelijk, maar vreet energie én geld. Een ventilator is een prima alternatief, zeker met dit beproefde trucje: zet er een fles bevroren water of een natte koude doek voor, en de lucht wordt direct koeler.

Voor wie iets meer comfort wil zonder het stroomverbruik van een airco, is er de aircooler. Deze tussenoplossing zuigt warme lucht aan, laat die langs koud water gaan en blaast die weer terug de kamer in. Niet ijskoud, maar wel aangenaam.

Let op: “Voor zowel een ventilator als de aircooler geldt dat de temperatuur niet enórm zal verlagen, en eenmaal uit is het effect ook weg”, schrijft De Telegraaf. Toch is het vaak nét genoeg om het binnen leefbaarder te houden.

Schouweffect

Is de warmte toch binnengedrongen? Dan is het tijd om die er weer uit te krijgen. Zet ramen en deuren tegen elkaar open zodra het buiten koeler is dan binnen. En pas het zogeheten schouweffect toe.

“Als je wat deuren ertussen openzet, creëer je dat schouweffect: een soort van tocht in je woning, die de temperatuur ook zal doen dalen”, vertelt Jelle Laverge, docent bouwfysica aan de Universiteit van Gent.

Dus: ventileren op het juiste moment, goed afsluiten overdag, slim gebruik van planten en apparaten, en eventueel een verkoelende ventilator met koud element erbij. Nu kan de zomer echt beginnen!