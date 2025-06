De PVV vindt dat slavernij Nederland is overkomen

PVV-Tweede Kamerlid Peter van Haasen vindt dat de slavernij Nederland is overkomen en dat het geen bewuste keuze is geweest in de periode dat Nederland begon met de trans-Atlantische slavenhandel. VVD'er Eric van der Burg vond het "bizar dat je dit als witte Nederlander zegt".

Van Haasen zei dat het "nooit een vooropgezet plan was". De West-Indische Compagnie was namens Nederland verantwoordelijk voor de slavenhandel. Bij de oprichting in 1621 was de WIC vooral gericht op oorlogsvoering en werd uitgesproken geen slaven te verhandelen. Dat beleid werd in 1635 bewust gewijzigd, onder meer doordat daar veel geld mee te verdienen was en de WIC door de constante oorlogsvoering bijna failliet was.

De PVV'er vond vooral dat de Moren en Afrikaanse stammen schuldig waren aan de slavernij. "U zegt dat we het niet hebben opgezocht, maar dat mensen zelf aan boord van de schepen sprongen en vroegen of ze de Atlantische Oceaan over konden worden gebracht", schamperde Van der Burg daarop.