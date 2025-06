Hoe vies is een baard nou echt?

Baarden zijn al eeuwen onderwerp van discussie. De een vindt ze stoer en stijlvol, de ander ziet ze als een broeinest van bacteriën. En inderdaad: uit sommige onderzoeken blijkt dat een toiletbril schoner is dan de gemiddelde baard. Maar hoe onhygiënisch zijn baarden nu écht?

Onze huid zit vol micro-organismen, vooral bacteriën, maar ook schimmels en virussen. Een baard biedt deze microben een fijne leefomgeving: warm, vochtig en vaak rijk aan voedselresten en vet. Bovendien raken we ons gezicht regelmatig aan, waardoor nieuwe bacteriën gemakkelijk worden overgedragen.

Bezorgdheid in ziekenhuizen

De hygiëne van baarden is al minstens vijftig jaar een punt van zorg, zeker in de zorgsector. Zo bleek uit een studie dat bebaarde zorgmedewerkers meer bacteriën op hun gezicht hadden dan hun gladgeschoren collega’s. Ook een onderzoek naar MRI-scanners liet zien dat er op sommige baarden meer microben zaten dan op de vacht van honden.

Toch zijn de resultaten niet eenduidig. Andere studies vonden juist géén verschil in bacteriële besmetting tussen mensen met en zonder baard. Sterker nog: artsen met baard bleken soms minder vaak drager van gevaarlijke bacteriën zoals Staphylococcus aureus, die in ziekenhuizen infecties kan veroorzaken.

Kan een baard ziektes verspreiden?

Ja, in sommige gevallen. Bepaalde huidinfecties, zoals krentenbaard (impetigo), worden soms via baarden verspreid. In zeldzame situaties kunnen zelfs schaamluis of andere parasieten zich nestelen in een onverzorgde baard. Dit komt vooral voor bij slechte hygiëne of nauw contact met een besmet persoon.

Zo houd je je baard schoon

Een baard hoeft dus helemaal niet vies te zijn, zolang je hem goed verzorgt. Dermatologen adviseren om je gezicht en baard elke dag te wassen, te hydrateren met een goede crème, voedselresten weg te kammen en regelmatig bij te knippen. Zo voorkom je irritatie, schilfers en bacteriële ophoping.