Passagiersvliegtuig Air India neergestort in India, zie beelden

Bij het vliegveld van de Indiase stad Ahmedabad is een passagiersvliegtuig van Air India neergestort, melden Indiase media zoals Times of India. Het toestel zou onderweg zijn geweest naar de Britse hoofdstad Londen en had volgens het persbureau ANI 242 mensen aan boord.

Het vliegtuig zou al vlak na het opstijgen zijn neergestort. Op beelden is te zien dat er brand is uitgebroken en dat er dikke rook hangt in de buurt van het vliegveld van Ahmedabad. Die stad, met bijna 10 miljoen inwoners, ligt in de West-Indiase regio Gujarat.

De politie zegt dat het toestel een "civiel gebied" bij het vliegveld heeft getroffen. Het is niet duidelijk of er ook mensen op de grond zijn geraakt.

Een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat het nog te vroeg is om iets te zeggen over eventuele Nederlandse betrokkenen, "maar we zitten er bovenop". Het ministerie roept Nederlanders die op de luchthaven in Ahmedabad of daar in de buurt zijn op om de instructies van de lokale autoriteiten te volgen en aan hun naasten te laten weten hoe het met ze gaat.