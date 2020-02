Coronavirus verspreidde zich in Italië door één fout in het ziekenhuis

Precies een week geleden voelde de 38-jarige Mattia zich niet lekker. Hij ging naar het ziekenhuis in het Noord-Italiaanse stadje Codogno. Daar werd het coronavirus vastgesteld. Het ziekenhuis besloot de patiënt niet in quarantaine te plaatsen, zoals de protocollen voorschrijven. Zo kon Mattia al zeker 220 mensen besmetten.

Dat stelt althans de Italiaanse premier Guiseppe Conte. Mattia is de zogenoemde patiënt 1, naar patiënt 0 wordt nog gezocht. De man is een superverspreider. Hij besmette in elk geval zijn zwangere vrouw, familie, vrienden, artsen en verpleegkundigen. Maar Mattia heeft de afgelopen weken ook aan twee hardloopwedstrijden meegedaan en is naar zijn werk geweest bij Unilever, mogelijk loopt het aantal besmettingen dus nog verder op.

Één klein foutje, met grote gevolgen.