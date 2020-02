Nederlanders zijn de grootste viezeriken van Europa: slechts 50 procent wast handen na toiletbezoek

Met het coronavirus dat langzaam ons land binnensluipt, zou het slim kunnen zijn om de basisregels voor persoonlijke hygiëne in acht te nemen: na het plassen handen wassen. Vooral voor Nederlanders valt er dan nog een wereld te winnen: slechts 50 procent wast standaard na toiletbezoek zijn handen met water en zeep.

Nergens in Europa ligt dat percentage zo laag blijkt uit een rondvraag van onderzoeksbureau Gallup. In omringende landen wast zeker driekwart van de mensen altijd zijn handen. In Bosnië-Herzegovina is dat zelfs 96 procent. Italië scoort na Nederland het slechtst.