Er wordt schamper gedaan over de aandacht voor Corona, alias Covid 19. En een deel van de media-aandacht is inderdaad licht hysterisch.

Maken we ons niet te druk?

Nee. Uit medisch oogpunt niet, zeker niet met de kennis van nu. Die is dat de ziekte 10 of 20 keer dodelijker is dan de gewone griep. Daarnaast is hij nieuw, is niemand gevaccineerd (zoals bij gewone griep), en heeft dus niemand weerstand. Dat maakt dat misschien wel de helft van ons, of mogelijk meer, besmet zal raken.

Dat op zichzelf is al ontwrichtend, omdat er dus heel veel mensen tegelijk ziek zullen (kunnen) worden, waardoor de maatschappij uit het lood raakt.

En als wat we nu denken te weten klopt, zullen er ook heel veel mensen zeer ziek worden en dood gaan. In een gewoon griepjaar sterven vermoedelijk rond de 25000 mensen aan griep – vaak mensen die al verzwakt waren, maar voor wie de griep het laatste zetje was.

Reken maar na: vermoedelijk zullen veel meer mensen besmet raken dan aan de gewone griep, en deze griep is veel dodelijker.

Dus nee, het kan allemaal meevallen, maar met de kennis van nu maken we ons niet te druk

Veel interessante cijfers over wat er in China is gebeurd vind je hier, op de medische wetenschapssite Jama.

Sterfte per leeftijdsgroep aan de hand van de sterfte in China

V



Veel