In deze provincie leven mensen het langst

Je zou denken dat er binnen Nederland nauwelijks regionale verschillen zijn in de gemiddelde levensverwachting, maar dat blijkt anders te liggen, tonen cijfers aan. In Zeeland worden mensen twee jaar ouder dan in Groningen.

Dat geldt zowel voor Zeeuwen die nu worden geboren als voor de huidige 65-jarigen. Het is onduidelijk hoe het komt dat Zeeuwen gemiddeld 82 worden en Groningers maar 80. Volksgezondheidsprofessor Jochen Mierau, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen en wetenschappelijke directeur van de Aletta Jacobs School of Public Health reageert bij RTL Nieuws: “Het enige wat we weten is dat er gezondheidsverschillen zijn tussen arme en rijke mensen, en dat die verschillen de afgelopen veertig jaar groter zijn geworden. We hebben geen idee waarom dat zo is.” Wel speelt mee dat armere mensen vaker roken en overgewicht hebben. Ook ervaren ze mogelijk meer stress vanwege hun financiële situatie.

“Maar,” zo beaamt de hoogleraar, “het opvallende: Zeeland is niet per se de rijkste provincie van Nederland, dus dat verklaart ook niet alles.” Het blijft voorlopig speculeren waarom Zeeuwen langer leven. Is het de gezonde zeelucht? Eten ze meer vis of wandelen ze vaker langs zee?

Er is nog een gebied in Friesland waar mensen ook bijzonder lang en gelukkig leven. Het wordt de Friese paradox genoemd. “Op papier is dat een betrekkelijk arm gebied, maar mensen geven er aan relatief gelukkig te zijn. Het is een uitgestrekt gebied, de mensen leven er traditioneel en simpel. Het leven is misschien een beetje saai, maar zonder stress. We hopen door gelijksoortige gebieden te onderzoeken erachter te komen waar dat verschil nu in zit, in plaats van te kijken naar de verschillen tussen arm en rijk. Als we weten wat de verschillen zijn bij groepen armere mensen onderling, kunnen we daar veel van leren.”