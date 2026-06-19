De keerzijde van extreem gezond leven: helemaal stoppen met suiker is geen goed idee

Suiker schrappen uit hun dieet geldt voor veel mensen als de heilige graal richting een gezonder lichaam. Minder frisdrank, minder koek, minder bewerkt eten; ja, dat zijn goede voornemens. Maar een nieuwe studie zet een opvallende kanttekening bij die gedachte: volledig suikervrij eten zou juist nadelige effecten kunnen hebben.

Niet op de weegschaal, maar dieper in het lichaam. De onderzoekers keken naar wat er gebeurt als suiker volledig uit het voedingspatroon verdwijnt. Het resultaat: de proefdieren bleven qua gewicht stabiel, maar hun stofwisseling veranderde op een manier die minder gunstig lijkt.

Gezond van buiten, uit balans van binnen

Het opvallendste resultaat: de dieren werden niet zwaarder en vielen ook niet af. Op het eerste gezicht leek er weinig aan de hand. Maar onder de oppervlakte zagen onderzoekers iets anders gebeuren. Signalen uit het lichaam wezen erop dat de darmen onder druk kwamen te staan en dat de verwerking van glucose minder goed verliep.

Dat raakt aan een trend die steeds zichtbaarder wordt: gezonder eten wordt voor sommige mensen steeds strenger. Minder suiker, minder vet, minder bewerkt — alsof gezondheid vooral draait om schrappen. Deze studie suggereert dat het ingewikkelder ligt.

Darmbacteriën spelen een grote rol

Volgens de onderzoekers draait een deel van het verhaal om het microbioom, de verzameling bacteriën in de darmen. Sommige gunstige darmbacteriën gebruiken eenvoudige suikers als brandstof. In ruil daarvoor maken ze stoffen aan die belangrijk zijn voor de darmwand, de opname van voedingsstoffen en processen die betrokken zijn bij eetlust en insulinegevoeligheid.

Wanneer die bacteriën onvoldoende voeding krijgen, kan de balans verschuiven. In het onderzoek zagen wetenschappers dat gunstige bacteriën afnamen, terwijl minder gunstige soorten meer ruimte kregen. Daardoor kan de darmfunctie veranderen.

Geen vrijbrief voor suiker

Toch betekent dit niet dat suiker ineens gezond is. De onderzoekers benadrukken dat het ging om een extreem voedingspatroon: volledig suikervrij, vetarm en uitgevoerd onder gecontroleerde omstandigheden. Dat lijkt nauwelijks op hoe mensen normaal eten.

De bekende adviezen blijven overeind: minder toegevoegde suikers en minder sterk bewerkte voeding zijn vaak verstandige keuzes. Maar de studie laat vooral iets anders zien: gezondheid draait niet alleen om zoveel mogelijk weglaten.

Een gevarieerd voedingspatroon met groente, fruit, volkorenproducten, vezels en gefermenteerde producten zoals yoghurt, kefir en zuurkool lijkt nog altijd de beste route.