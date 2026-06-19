Vergeet padel, deze nieuwe racketsport verovert ons land: “Je bent heel gauw verslaafd”

Eerst was er tennis , toen was er padel. Nu duikt een nieuwe racketsport op die volgens kenners hetzelfde pad kan volgen en misschien nog wel harder groeit. Pickleball, in de Verenigde Staten al een miljoenenbusiness, rukt op in Nederland. Opvallend genoeg begint die opmars opnieuw in Brabant.

Tennisclubs leggen plannen klaar, banen worden omgebouwd en de ambitie is groot: in 2032 moeten er 50.000 Nederlandse spelers zijn. Het zou zomaar kunnen. In Amerika en Azië is het de snelst groeiende sport”, zegt Bosschenaar Michiel Kroes (51) tegen Brabants Dagblad.

Tennisbanen opofferen

Waar padel vaak extra ruimte vraagt, heeft pickleball een praktisch voordeel: het is relatief makkelijk in te meten in bestaande sportparken. “Je kunt er vier kwijt op de plek van één tennisbaan”, legt Gerard Teunissen uit, voorzitter van de commissie die bij TV Asmunt in Empel de komst van pickleballvelden voorbereidt.

En daar blijft het niet bij. “Er ligt nu een plan om bij onze club in plaats van twee tennisbanen acht veldjes te laten aanleggen, met een ondergrond die we uit Amerika laten overkomen. We willen het meteen goed doen, zodat we ook toernooien kunnen gaan organiseren.”

Volgens betrokkenen ontstaat er rond de sport ook iets wat bij padel minder vanzelfsprekend is: een laagdrempelige gemeenschap. “Bij padel zie je vaak kleinere appgroepjes, met hooguit zo’n tien mensen die elkaar kennen. Maar bij pickleball is het een community. Daar kun je als eenling makkelijk bij aansluiten. Oud en jong.”

Nog toegankelijker dan padel?

De vergelijking met padel komt vaker terug, maar volgens de liefhebbers heeft pickleball nóg een voordeel. Aranka Huijberts (53), bronzenmedaillewinnares bij het EK pickleball 50+, zegt: “Padel staat erom bekend dat je het snel onder de knie kunt krijgen. Maar bij pickleball is dat nog sneller, echt. En als je het een keer hebt gespeeld, ben je heel gauw verslaafd.”

Ook de speelduur helpt mee. “Een wedstrijdje duurt ongeveer een kwartier. Je kunt een heel toernooi in één dag afwerken. Bij tennis ben je vaak een week bezig.”

Olympische droom

Dat pickleball niet alleen een recreatieve rage is, blijkt volgens bondscoach Geert-Jan van Dijken ook uit de commerciële kant. “Er is in Amerika al een Major League pickleball, waar de nummer 1 meer dan een miljoen verdient.”

“En een groot bedrijf heeft onlangs 225 miljoen geïnvesteerd in de ontwikkeling van de sport”, legt hij uit. “Met Roos van Reek hebben we al een Nederlandse profspeelster, in Australië. En er wordt voorzichtig al gesproken over pickleball als olympische sport.”

Inktvlek

De Nederlandse ambitie liegt er niet om: 50.000 spelers in 2032. Van Dijken ziet daarbij een bekend patroon. “Net als bij de opkomst van padel. Ik weet niet hoe dat komt. Maar komende week worden er vier banen in Drunen geopend, in Mill liggen er al vier, bij TV Asmunt komen er wellicht acht. In Tilburg zijn ze onlangs binnen begonnen. Het breidt zich uit als een inktvlek.”