Hier kun je het kraanwater wél veilig drinken (en waar je dat beter laat)

In een groot deel van Europa kun je het kraanwater zonder zorgen drinken, maar mondiaal blijft veilig drinkwater eerder uitzondering dan regel.

Waar kun je veilig uit de kraan drinken?

In vrijwel alle EU-lidstaten voldoet het drinkwater aan de Europese drinkwaterrichtlijn, waardoor het in principe veilig is om het rechtstreeks uit de kraan te drinken. Dat geldt onder meer voor landen als Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Scandinavië en de meeste andere West- en Noord-Europese staten. In Oost- en Zuidoost-Europa zijn er uitzonderingen: in landen als Albanië, Bosnië, Bulgarije, Roemenië en delen van de Balkan wordt afgeraden kraanwater te drinken. Buiten Europa zijn onder meer Canada, Japan, Singapore en enkele Golfstaten voorbeelden van landen met over het algemeen veilig kraanwater in stedelijke gebieden.

Volgens data van WHO en de VN had in 2020 slechts ongeveer een derde van de wereldbevolking toegang tot veilig drinkwater; een recent onderzoek komt zelfs uit op ruim 4,4 miljard mensen die dat níet hebben. In grote delen van Afrika, Azië en Latijns- en Midden-Amerika is kraanwater dan ook vaak ronduit onveilig om te drinken, tenzij het is gekookt, gefilterd of afkomstig is uit een bewezen betrouwbare bron.[ h2owaternetwerk

Waarom zo’n groot verschil?

Veilig drinkwater hangt af van infrastructuur, toezicht en wetgeving: leidingen, zuiveringsinstallaties en handhaving van normen maken het verschil tussen zorgeloos tappen en maagproblemen. In Nederland benadrukken drinkwaterbedrijven dat kraanwater tot het best gecontroleerde voedselproduct behoort en dat het dagelijks wordt getest op een groot aantal stoffen. Opmerkelijk genoeg neemt het vertrouwen er niet altijd toe: een recent onderzoek laat zien dat juist jongeren vaker twijfelen aan de kwaliteit van kraanwater, mede onder invloed van desinformatie via sociale media.

Wie twijfelt op reis, kan het beste lokaal advies inwinnen en terugvallen op gebotteld, gekookt of gefilterd water – en bij twijfel niet alleen niet drinken, maar er ook geen rauwe groente mee wassen of tanden mee poetsen.

In een wereld waar schoon drinkwater nog lang geen mensenrecht in de praktijk is, is de vraag niet alleen wáár je veilig uit de kraan kunt drinken, maar ook waarom dat voor miljarden nog steeds niet kan.

Globaal: van relatief veilig naar vaak onveilig

Relatief veilig kraanwater (algemeen veilig in steden, soms smaak- of regionale uitzonderingen)

Finland

Duitsland

Griekenland (vasteland; eilanden vaker twijfelachtig)

Ierland

Italië

Zwitserland

Verenigd Koninkrijk

Noorwegen

Luxemburg

IJsland

Oostenrijk

Portugal

Zweden

Malta

Spanje

België

Denemarken

Nederland

Cyprus

Slovenië

Frankrijk

Slowakije

Estland

Kroatië

Canada

Verenigde Staten

Australië

Nieuw-Zeeland

Japan

Singapore

Israël

Bahrein

Koeweit

Saoedi-Arabië

Verenigde Arabische Emiraten

Aruba, Bonaire, Curaçao

Twijfelachtig / deels veilig, deels onveilig (vaak wel in grote steden, niet daarbuiten)[

Letland

Litouwen

Hongarije

Polen

Tsjechië

Montenegro

Servië

Noord-Macedonië

Bosnië en Herzegovina

Roemenië

Bulgarije

Albanië

Oekraïne

Wit-Rusland

Turkije

Sommige toeristische gebieden in Mexico en Costa Rica (hotelzones beter dan platteland)

Vaak onveilig kraanwater (standaard: niet drinken, tenzij expliciet anders aangegeven)