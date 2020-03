5 opmerkelijke feiten over je hersenen, die je vermoedelijk niet kent

We leren steeds beter begrijpen hoe onze unieke hersenen werken. En bewondering wordt steeds meer op zijn plaats.

1. Je hersenen zijn altijd actief

Zelfs als we slapen, zijn onze hersenen actief. Om ons in leven te houden. Maar ook om te zorgen dat ze hun taak weer aankunnen als we wakker zijn.

Weten welke delen welke taken uitvoeren is belangrijk, zowel voor onderzoek als bij het uitvoeren van een operatie.

2. De hersenen ontvangt en versturen voortdurend informatie en opdrachten

De hersenen ontvangen voortdurend gegevens. Over wat er in je lichaam gebeurt. Maar ook wat de zintuigen waarnemen over de stand van zaken buiten je lichaam.. Deze informatie wordt verwerkt op twee manieren. Zintuiglijke informatie stroomt naar de hersenen en motorische informatie stroomt eruit.

Van veel van de informatie waar de hersenen druk mee zijn weten we bewust niets. Informatie over de positie van je spieren en gewrichten wordt bijvoorbeeld altijd naar de hersenen gestuurd – maar we merken dit zelden op totdat het ongemakkelijk wordt. We voelen pas iets als de hersenen vinden dat het nut heeft dat we het voelen.

3. Ongeveer 20 procent van het bloed van het lichaam gaat naar de hersenen

Het goed laten functioneren van de hersenen is afhankelijk van de toevoer van zuurstof uit bloed. De hersenen ontvangen in rust tussen de 15 en 20 procent van het bloed.

4. Hersenchirurgie doet geen pijn

Een virale video van een vrouw die viool speelt terwijl chirurgen opereren om een ​​hersentumor te verwijderen, trok de aandacht. Is dat niet pijnlijk? Nee, de hersenen ‘voel’ niks. Dit komt omdat de hersenen geen pijnreceptoren hebben.

5. Een hersenbeschadiging kan veranderen wie we zijn

Een groot deel van wat we weten over de hersenen is afkomstig van dingen die fout gaan. Een van de beroemdste gevallen is die van Phineas Gage . Hij stond bekend als een verantwoordelijke man, die goed met iedereen omging. . Maar een ongeval op het werk ervoor zorgde dat een metalen staaf door zijn schedel ging. Daarna was hij een kinderachtige, sarrende, onverantwoordelijke eikel. Hij zag er hetzelfde uit, maar hij was iemand anders.

Hoewel onderzoekers veel weten over het brein en wat het doet, moeten we nog veel leren. De essentie is nog steeds raadselachtig.