Italie: jongeren gaan voor ouderen op IC, leeftijdsgrens voor ziekenhuisopname

In Lombardije begint schaarste te ontstaan aan plaats op de intensive care. Die schaarste komt uiteraard door Covid-19, maar raakt ook andere mensen die intensieve zorg nodig hebben. Bij de huidige ontwikkeling zal er binnen enkele dagen geen plaats meer zijn voor iedereen die intensieve zorg nodig heeft.

Dan wordt de regel van kracht die de Siaarti, de “Italiaanse Vereniging voor Anesthesie Reanimatie en Intensieve Zorg”, gisteren heeft bekend gemaakt.

Dokters die moeten kiezen tussen 2 patiënten waar maar een bed voor is moeten kiezen voor de patiënt die de beste kans op genezing heeft en die het langst te leven heeft. In de richtlijn is het aanzienlijk omslachtiger geformuleerd, maar hier komt het op neer. Mensen die kansen hebben gaan voor mensen die bijna door zijn, jongeren gaan voor ouderen. De Siaarti zegt ook ronduit dat als het zo doorgaat er mogelijk een leeftijdsgrens moet komen voor de intensive care.

In de ethische voorschriften wordt aangekondigd dat uiteindelijk een leeftijdsgrens voor ziekenhuisopname noodzakelijk wordt