Belangrijke gezondheidsexpert: Angst voor coronavirus is erger dan ziekte zelf

Mensen overdrijven gigantisch, vindt arts en expert Abdu Sharkawy van de Canadese University of Toronto. Het coronavirus is inderdaad gevaarlijk, schrijft de wetenschapper in een virale tweet vrijdag, maar de maatregelen die mensen nemen, zijn nog veel erger.

Sharkawy maakt korte metten met de ‘spiraal van paniek’ die hij overal ter wereld ziet nu het aantal besmettingen toeneemt. “Ik ben niet bang voor COVID-19,” aldus Sharkawy. “Waar ik bang voor ben is dat iedereen zijn gezond verstand verliest en dat een golf van angst de massa in een spiraal van paniek brengt, waarbij men zulke obscene hoeveelheden van wat dan ook hamstert dat je er een bunker in een post-apocalyptische wereld mee kan bevoorraden.”

“Ik ben bang voor de mondkapjes die uit ziekenhuizen zijn gestolen waar ze nodig zijn voor medisch personeel. In plaats daarvan worden ze gebruikt in winkelcentra, luchthavens en koffietenten waar ze nog meer angst veroorzaken bij anderen.”

“Ik ben bang dat onze ziekenhuizen overbezet raken doordat iedereen die waarschijnlijk niets heeft, zich voor de zekerheid wil laten controleren, want je weet maar nooit…”

Sharkawy hekelt de overijverige maatregelen van overheden om reizen en handel te beperken, wat de levens van mensen en de economische groei meer verstoort dan het virus zelf.

De viroloog concludeert dat het coronavirus zijn tol eist van ouderen en mensen met een slecht immuunsysteem, maar dat het een feit is dat het virus niet veel kwaad doet als het arriveert.” Tot besluit zegt hij: “Maar ons eigen gedrag en ons ‘gevecht voor onszelf boven al het andere’ kan desastreus blijken.”

Zijn bericht is inmiddels 1,2 miljoen keer gedeeld.