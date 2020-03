‘De gezondheidszorg van Lombardije staat op instorten’

De gezondheidszorg in Noord Italie kan de crisis niet meer aan. “We zijn inmiddels gedwongen om intensive care-plekken in de gang en in de operatiekamers in te richten. We hebben hele ziekenhuisafdelingen moeten ontruimen om plaats te maken voor de ernstig zieken. De gezondheidszorg in Lombardije behoort tot de beste van de wereld, maar staat nu op het punt in te storten.” Pauline Valkenet doet in Trouw verslag vanuit Noord Italie, waar de tijd van grappenmaken over Corona royaal gepasseerd is. Zeker voor wie zeer ernstig ziek is, want de ziekenhuis puilen uit. Anesthesist Antonio Pesenti, die de crisis-eenheid in het Noord-Italiaanse gewest Lombardije leidt, laat de Italianen bijna dagelijks via optredens in de media weten hoe nijpend de situatie in de ziekenhuizen is vanwege het coronavirus: “Als de mensen niet snappen dat ze thuis moeten blijven om de virusverspreiding te beperken en te vertragen, draait dit uit op een catastrofe”.

“We werken allemaal veertien uur per dag, het is echt een noodsituatie”, constateert de directeur van het ziekenhuis in Cremona, met dikke wallen onder zijn ogen.

In Italie zijn (stand dinsdagochtend 07.00 uur) 9172 mensen besmet. Er zijn 463 mensen overleden