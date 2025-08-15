Nieuwe studie: je wordt gelukkiger van minder spullen, maar er is één voorwaarde

Je hele leven krom liggen voor die veel te hoge hypotheek, het zoveelste Instagram-waardige tripje maken naar Bali of een driedaagse bruiloft geven in Toscane die evenveel kost als een nieuwe auto, dat kún je doen, maar blij word je er niet van.

Wie bewust eenvoudig leeft, is namelijk veel gelukkiger, blijkt uit onderzoek uit Nieuw-Zeeland.

De wetenschappers van de University of Otago analyseerden gegevens van ruim duizend Nieuw-Zeelanders, met een gemiddelde leeftijd van 45 jaar en een inkomen van zo’n 50.000 dollar per jaar (een kleine 43.000 euro). Hun opvallende conclusie: mensen die kiezen voor vrijwillige eenvoud, dus minder consumeren en duurzamer leven, ervaren meer tevredenheid en welzijn.

Geluk door verbinding

Die tevredenheid zit niet alleen in het hebben van minder spullen. Het gaat vooral om wat deze levensstijl oplevert: meer sociale interactie, hechtere gemeenschappen en het gevoel iets zinvols te doen. Voorbeelden zijn buurtmoestuinen, het delen van spullen of meedoen aan leenplatforms. Zulke activiteiten bevorderen niet alleen duurzaamheid, maar ook het gevoel ergens bij te horen.

Opvallend is dat vrouwen vaker dan mannen voor zo’n levensstijl kiezen, al is nog onduidelijk waarom.

De mythe van materialisme

Volgens co-auteur Leah Watkins houdt de consumentencultuur ons voor dat geluk te koop is, zolang we maar genoeg verdienen om spullen te kopen en te verzamelen. “Maar onderzoek laat keer op keer zien dat materialisme geen blijvend geluk oplevert. Het leidt ook niet tot de duurzame consumptie die nodig is voor de gezondheid van onze planeet”, zegt ze.

De cijfers onderstrepen de urgentie: tussen 2000 en 2019 steeg het wereldwijde materiaalverbruik met 66 procent, drie keer zoveel als in de jaren zeventig. Die groei gaat hand in hand met milieuschade, klimaatverandering en toenemende zorgen over gezondheid en financiën na de coronapandemie.

Genoeg boven overdaad

Onderzoeker professor Rob Aitken benadrukt dat eenvoudig leven niet betekent dat je al je bezittingen moet wegdoen. “Het gaat niet om het bezit zelf, maar om de psychologische en emotionele vervulling die voortkomt uit relaties, sociale betrokkenheid en een leven met doel en betekenis”, legt hij uit.

Vrijwillige eenvoud is daarmee een stille maar krachtige tegenbeweging in een wereld van overdaad: kiezen voor genoeg in plaats van te veel, verbinding boven bezit en betekenis boven materialisme.

Of, zoals Aitken het samenvat: “In een tijd waarin de rijksten hun weelde etaleren, biedt eenvoud een alternatief verhaal, één waarin je geluk niet wordt afgemeten aan wat je hebt, maar aan hoe je leeft.”