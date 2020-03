‘Er komt een coronastorm op ons af die niet meer af te wenden is’

We moeten niet meer dromen dat het mee gaat vallen. “Het slechte nieuws is dat er een storm op ons afkomt die niet meer af te wenden is. Het goede nieuws is dat we door drastische maatregelen te nemen, kunnen voorkomen dat het een tsunami wordt.”

Dat zegt de Belgische microbioloog Herman Goossens, coördinator van RECOVER, het Europees project dat de impact van het nieuwe coronavirus op de Europese samenleving moet onderzoeken.

Het Nederlandse RIVM blijft beweren dat we in een fase zitten waarin het virus nog kan worden ingedamd. Goossens gelooft daar niet veel van, in ieder geval niet voor zijn eigen land, zegt hij tegen De Morgen.

“Om het in vakjargon te zeggen: we zijn de fase van de containment, indamming dus, voorbij en zitten nu in de fase van mitigation, het proberen te beperken van iets dat onvermijdelijk is.”

“Dat wil zeggen dat je de strategie om te gaan testen moet aanpassen. Het virus heeft zich al verspreid. Nu moet je maatregelen nemen om de verdere verspreiding tegen te gaan. Voorkomen dat mensen dicht bij elkaar komen, is dus heel belangrijk.”

“We weten nu dat het hier om een heel erg besmettelijke griep gaat en dat de mortaliteit vermoedelijk hoger ligt dan die van een seizoensgriep. Dit is een virus dat zich razendsnel verspreidt, en ook door mensen die eigenlijk geen enkel symptoom hebben wordt doorgegeven.”

“Om u een idee te geven van de besmettelijkheid: afgelopen weekend had ik een vergadering met een aantal Italiaanse collega’s. Die vertelden dat er een crisisvergadering was geweest in een Italiaanse regio. Daar bleek iemand aanwezig geweest te zijn die wat astma had, maar voor de rest geen respiratoire klachten of andere symptomen. Die persoon testte enkele dagen later positief op het nieuwe coronavirus. Men is gaan kijken wie nog allemaal aanwezig was op die vergadering en 36 mensen testten positief. Dan spreken we van superspreaders, mensen die het virus enorm verspreiden maar geen enkele klacht hebben en dus ook niet beseffen dat ze het virus meedragen.”