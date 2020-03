Ziek door Corona: “Niet weinigen worden 14 dagen lang verdoofd op hun buik gelegd met een buis in de luchtpijp”

In Nederland zijn er nog steeds twee groepen: de ene blijft stug volhouden dat het coronavirus een veredelde griep is die wel overwaait. De andere groep, en die wordt gelukkig snel groter, kijkt naar Italië en vreest het ergste.

Het is begrijpelijk dat we een week geleden nog dachten en hoopten dat COVID-19 niet zo erg was. We wisten niet beter. Nu weten we wel beter en is het tijd om onze verantwoordelijkheid te nemen. Voor wie nog niet bang genoeg is, hieronder een paar citaten uit een HP/De Tijd-column van Ilja Leonard Pfeijffer, die in Genua woont.

Buis in luchtpijp

“Het Covid-19-virus is waarschijnlijk tussen de dertig en veertig keer dodelijker dan een griepvirus,” schrijf de schrijver en dichter. “Artsen in Italië vertellen in alle media over heel erg lelijke en nare longontstekingen. Veel patiënten moeten kunstmatig beademd worden. Vaak is een endotracheale intubatie nodig. Niet weinigen worden veertien dagen lang verdoofd op hun buik gelegd met een buis in de luchtpijp. Ook jongeren worden getroffen. De meeste mensen genezen op zo’n manier wel, maar ouderen of patiënten met andere complicaties kunnen soms niet worden gered.”

Waarom nu actie nodig is? “Nederland loopt ongeveer twee weken achter op Italië en iedereen is het erover eens dat de draconische maatregelen die Italië heeft getroffen om verdere besmetting tegen te gaan, eigenlijk twee weken te laat zijn gekomen,” schrijft hij.

Slechtere gezondheidszorg

Voor wie nog denkt dat de zorg in Nederland beter is: “De gezondheidszorg in Lombardije is een van de beste en meest geavanceerde ter wereld,” klinkt het. “Zij heeft een score van 9,9 op 10 in de puntenlijst van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en bevindt zich in de top 5% van de health-index van alle regio’s wereldwijd. Ter vergelijking: Noord-Brabant, waar de meeste Nederlandse besmettingen zich op dit moment concentreren, scoort 7,3 op 10 in dezelfde puntenlijst en bevindt zich daarmee wereldwijd in de top 36%.”

“De gehele Nederlandse gezondheidszorg is veruit inferieur aan die in Lombardije en Nederland is bijgevolg heel veel slechter voorbereid op de aanstaande epidemie dan deze Noord-Italiaanse regio, die de strijd tegen het virus aan het verliezen is.”