Ook Spanje gaat op slot

Spanjaarden mogen alleen nog de straat op om boodschappen te doen en om naar hun werk te gaan. Dat laatste alleen als het echt niet anders kan. Maandagochtend wordt een decreet van kracht van die strekking. Het aantal besmettingen in heel Spanje, maar vooral in en rond Madrid stijgt snel. Er zijn nu 5700 bekende patiënten en 132 doden. Daarmee is Spanje na Italië het meest getroffen land.

Het tempo waarin het aantal besmette mensen in Spanje groeit ligt veel hoger dan in Italië. Per twee dagen is het aantal verdubbeld.