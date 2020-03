GGD-directeur: “Er zijn nu 6.000 Nederlanders besmet met het coronavirus”

Er zijn zo’n 6.000 Nederlanders besmet het coronavirus. Dat schrijft Sjaak de Gouw, directeur publieke gezondheid Hollands-Midden, in een e-mail die RTL Nieuws in handen kreeg.

“Op basis van de piramidescenario’s kunnen we berekenen dat er momenteel circa 6000 personen besmet zijn of zijn geweest met het coronavirus. Dat is 0,03% van de bevolking,” klinkt het.

Dat is meer dan zes keer zoveel als het aantal besmettingen dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft vastgesteld, al benadrukt die keer op keer dat het werkelijke aantal waarschijnlijk veel hoger ligt, omdat niet iedereen getest wordt.

De Gouw, die alle Nederlandse GGD’s vertegenwoordigt bij overleggen met de regering, vindt niet dat de scholen dicht moeten. “We moeten het echt niet doen, want het draagt niets bij aan de bestrijding en het heeft enorme maatschappelijke impact. Met name omdat je er dan niet onderuit komt ook vergelijkbare maatregelen te nemen. (kinderdagverblijven sluiten, horeca sluiten etc.)” Volgens de directeur is de kans groter dat kinderen buiten school besmet worden dan op school.

Hij vindt dus dat ook horeca en winkels gewoon open moeten blijven. Met de huidige maatregelen daalt het aantal mensen dat besmet wordt door één ziek persoon tot ver onder de 1. Doen we niets dan is dat cijfer ongeveer 2. “Daarom zijn op dit moment verdergaande maatregelen als sluiten van winkels, scholen en horeca niet nodig.”