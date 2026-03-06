Honderden Nederlandse pensionado’s in de problemen door genadeloze Spaanse fiscus

Voor veel Nederlanders is Spanje het beloofde land voor een zorgeloze oude dag. Maar het tapasparadijs is voor honderden pensionado’s een bureaucratische nachtmerrie gebleken. Volgens de Amerikaanse internationale advocaat Robert Amsterdam treedt de Spaanse belastingdienst 'roofzuchtig, genadeloos en corrupt' op.

Een van de slachtoffers is het Nederlandse echtpaar Gerard Span en Michelle Span - Van Dorp. Zij verhuisden twintig jaar geleden naar Chiclana de Frontera in Andalusië, nadat Gerard op zijn 46ste eervol ontslag kreeg als militair. Zijn wachtgeld werd volgens het belastingverdrag netjes in Nederland belast. Toch stond er in 2017 ineens een inspecteur voor hun deur.

Dubbele belasting

“Het bleek dat Hacienda (de Spaanse belastingdienst) brieven had gestuurd naar twee adressen waar wij helemaal nooit hadden gewoond”, vertelt Span - Van Dorp tegen De Telegraaf. Volgens de fiscus hadden zij het inkomen van Gerard in Spanje moeten aangeven. Terwijl dubbele belasting in Europa verboden is.

Omdat het stel nooit reageerde op de verkeerd bezorgde post, stapelden de boetes zich op. Wat begon met een claim van 7000 euro groeide uiteindelijk uit tot een schuld van 20.000 euro. “Daarbij dreigden ze met inbeslagname van ons huis als we niet betaalden.”

Twee hartaanvallen

De strijd duurde zeven jaar. “Mijn man heeft in die tijd twee hartaanvallen gekregen van de stress. Daar hou ik Hacienda wel verantwoordelijk voor.”

Volgens advocaat Amsterdam staat het stel niet alleen. Hij zegt inmiddels vijfhonderd vergelijkbare dossiers te hebben verzameld. “Ik heb in mijn hele carrière nog nooit een land gezien waar belastinginspecteurs zo buiten de wet opereren als in Spanje. Het roofzuchtige gedrag kent geen grenzen.”

Angst voor Hacienda

Ook Herman Kooke (67) kwam in de problemen . Hij verhuisde in 2020 naar de regio Burgos en kreeg plots een aanslag van duizenden euro’s. “Het werd me zwart voor de ogen.”

Hacienda zelf spreekt van een lastercampagne. Toch groeit onder Nederlandse pensionado’s in Spanje de angst. Zoals een van hen het samenvat: “Iedereen in Spanje is bang voor Hacienda.”