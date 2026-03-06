Verhoren vrijgegeven van 'Epstein-meisje' dat Trump beschuldigt

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft alsnog verslagen vrijgegeven van politieverhoren met een vrouw die zegt dat ze als meisje is verkracht door president Donald Trump. Eerder hield justitie die buiten de gepubliceerde 'Epstein-documenten', waarop het verwijt van een doofpotoperatie klonk.

De vrouw zegt in de jaren tachtig, toen ze tussen de 13 en 15 jaar oud was, door Jeffrey Epstein aan zijn toenmalige zakenvriend Trump te zijn voorgesteld. Beiden misbruikten haar, stelt ze in de verhoren door de FBI uit 2019, tijdens Trumps eerste ambtstermijn. Toen de latere president haar zou hebben gedwongen tot orale seks, zou ze hem in zijn penis hebben gebeten. Daarop zou hij haar hebben geslagen.

Trump heeft altijd in alle toonaarden ontkend dat hij deelnam aan het seksueel misbruik van minderjarige meisjes door Epstein en hooggeplaatste kennissen. Het Witte Huis doet de beschuldigingen van de vrouw af als "volstrekt ongefundeerd, van een jammerlijk getroebleerde vrouw met een uitvoerig strafblad".