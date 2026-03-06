Iran: "Ze hebben niets meer"

Trump presenteert de oorlog tegen Iran als een overweldigend Amerikaans succes. Volgens hem beschikt Teheran niet langer over een functionerende marine, luchtmacht of radarinfrastructuur. "Ze hebben alleen nog moed", aldus de president .

Toch is de Amerikaanse bevolking allerminst unaniem enthousiast. Peilingen van Fox News laten zien dat de kiezers verdeeld zijn over de interventie — iets wat Trump in het interview wegwuift met de bewering dat "de mensen het geweldig vinden".[

Cuba: het volgende doelwit

"Cuba gaat ook vallen", zegt Trump zonder omhaal. Hij koppelt de verzwakking van het eiland rechtstreeks aan de Amerikaanse ingreep in Venezuela: door de val van Maduro zijn de Venezolaanse olie- en geldstromen richting Havana opgedroogd.

Die strategie is niet nieuw. Volgens The Wall Street Journal zoekt het Witte Huis al sinds januari actief naar insiders binnen de Cubaanse regering die bereid zijn een deal te sluiten om het communistische bewind te beëindigen — liefst nog dit jaar. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio heeft openlijk gezegd dat Washington "graag een regeringswisseling zou zien".

Cuba zelf stuurt gemengde signalen. Havana zegt open te staan voor "zinvolle dialoog", maar weigert over regime change te praten. Ondertussen escaleert de humanitaire crisis. De olieblokkade bijt hard, en analisten van Chatham House spreken van een "onmogelijke keuze" voor het regime: buigen voor Washington óf proberen de greep op de macht te behouden terwijl het land economisch instort.

Cuba als "het toetje"

Oekraïne: Zelensky als zondebok

Over het conflict in Oekraïne is Trump beduidend minder triomfantelijk, maar niet minder stellig. Hij legt de schuld voor het gebrek aan voortgang bij president Zelensky : "Hij heeft zelfs nog minder kaarten in handen dan voorheen". Trump beweert dat Poetin "klaar is voor een deal" en noemt het "ondenkbaar" dat Zelensky het obstakel zou zijn.

Een president op oorlogspad

Wat het BILD-interview onthult, is een patroon. Venezuela, Iran, Cuba — Trump opereert volgens een escalatielogica waarin het succes op het ene front de rechtvaardiging vormt voor het volgende. Hij spreekt over "onbeperkte wapenvoorraden" en presenteert Cuba als "het toetje" na decennia van mislukte regime change-pogingen.