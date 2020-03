Zo houd je je immuunsysteem op peil: wat je moet eten tegen corona

Grote kans dat de meerderheid van Nederland besmet wordt met het coronavirus. Hoe ernstig het je zal treffen, weet je niet, maar je kunt er wel alles aan doen om je lichaam zo goed mogelijk te wapenen tegen de ziekte.

De drie basisregels van het Voedingscentrum zijn: goed slapen, gezond eten en genoeg bewegen.

Goed slapen

Houd een vast ritme aan. Ga dus iedere dag op hetzelfde tijdstip naar bed en sta op dezelfde tijd op. Slaap minimaal zeven uur. Zorg dat je slaapkamer koel en schoon is en vermijd koffie en alcohol vlak voor bedtijd. Het liefst kijk je ook niet meer op je telefoon, maar lees je bijvoorbeeld een boek.

Genoeg bewegen

De sportschool is dicht. Dat is een uitgelezen kans om lekker naar buiten te gaan. In de frisse lucht kun je prima voldoende lichaamsbeweging krijgen. Stap op de fiets, ga aan de wandel of ren een rondje. Verder zijn er op YouTube talloze trainingsvideo’s te vinden, zodat je ook kan sporten in je woonkamer of tuin. Beweeg minimaal een half uur per dag of 150 minuten per week matig intensief.

Gezond eten

Het belangrijkste is dat je gezond eet: minimaal 250 gram groente en twee stuks fruit per dag. Varieer daarmee, zodat je alle verschillende vitamines en mineralen binnenkrijgt. Verder is vette vis, zoals zalm, makreel en tonijn, belangrijk vanwege de omega3-vetzuren. Zorg daarnaast voor voldoende vezels door voor volkoren producten te kiezen en vergeet ook de noten niet. Doe het extra rustig aan met alcohol. Dat verzwakt je gestel alleen maar.

Warme dranken helpen waarschijnlijk niet

Er gaat het advies rond om meer water en warme dranken als thee en soep te drinken, maar er is geen wetenschappelijk bewijs dat dit beschermt tegen luchtweginfecties.