Helpen mondkapjes nu wel of niet? Twee virologen geven antwoord

We willen onszelf zo goed mogelijk beschermen tegen het coronavirus. Daarom dragen steeds meer mensen (zelfgemaakte) mondkapjes. Toch heeft dat weinig zin, zeggen twee bekende Vlaamse virologen. “Het zijn maskertjes voor de hersenen en niet zozeer voor de luchtwegen.”

Dat vertelt Marc van Ranst tegen VTM Nieuws. “We hebben vanaf het begin gezegd dat het weinig efficiënt is, maar als die mensen daar deugd van hebben, dan is dat oké,” vindt de wetenschapper van de KU Leuven.

Veel mensen dragen zelfgemaakte mondkapjes. Ook viroloog Steven Callens van de UGent is daar kritisch over. “Men ziet dat daar toch nog luchtstromen kunnen zijn langs de neus, die natuurlijk binnenkomen,” legt hij uit. “Bovendien als je zo’n masker heel lang draagt, gaat het jeuken en doe je het toch even af. Dus het zal geen perfecte bescherming zijn, maar emotioneel denk ik wel dat het zin zal hebben.”

Je stelt dus vooral jezelf gerust en geeft een signaal af dat je het coronavirus serieus neemt, maar het virus neemt jouw mondkapje een stuk minder serieus.