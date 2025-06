Geïrriteerde Halsema: geen lijsttrekkerschap GL-PvdA voor ogen

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema is er niet mee bezig om een gooi te doen naar het lijsttrekkerschap van GroenLinks-PvdA bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. Ze antwoordde zichtbaar geïrriteerd op een vraag daarover van JA21-raadslid Cas van Berkel.

"Volgens mij ben ik altijd duidelijk geweest: ik hoor bij Amsterdam en ik blijf bij Amsterdam", was Halsema's repliek. "Ik ben niet druk met Den Haag. Ik heb eerder het omgekeerde. Het is volgens mij het geval dat men in Den Haag nogal eens druk is met mij."

Halsema was van 1998 tot 2011 Kamerlid voor GroenLinks, en van 2002 tot 2010 was ze fractievoorzitter en politiek leider van de partij. Sinds zeven jaar is ze burgemeester van Amsterdam.

Verkiezingen zijn aan de orde sinds eerder deze week het kabinet ten val kwam.