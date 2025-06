Lichaamsbeweging verkleint de kans om te overlijden aan darmkanker op spectaculaire wijze

Een stevige wandeling van 45 minuten, vier keer per week. Het klinkt simpel, maar voor darmkankerpatiënten kan dit het verschil tussen leven en dood betekenen. Een grootschalig internationaal onderzoek heeft aangetoond dat gestructureerde beweging de overlevingskansen van kankerpatiënten spectaculair verbetert.

Een studie volgde 889 darmkankerpatiënten gedurende meerdere jaren na hun chemotherapie. De resultaten waren verbluffend: patiënten die deelnamen aan een driejarig bewegingsprogramma hadden 28 procent minder kans op terugkeer van de kanker en 37 procent minder kans op overlijden.

Het succesverhaal lag in de eenvoud van de aanpak. Deelnemers bouwden hun activiteit geleidelijk op, waarbij de meesten kozen voor flinke wandelingen van 45 minuten, vier keer per week. Van de actieve groep bleef 90 procent vijf jaar kankervrij, tegenover slechts 74 procent van degenen die standaardzorg kregen.

Begeleiding als sleutel tot succes

Cruciaal was de continue ondersteuning. Deelnemers hadden aanvankelijk om de twee weken contact met fitnesscoaches, later maandelijks. Deze persoonlijke begeleiding hielp hen vol te houden, zelfs na het einde van de behandeling. Hoewel lichte blessures zoals spierspanning iets vaker voorkwamen (19 versus 12 procent), wogen deze risico's niet op tegen de levensreddende voordelen.

Interessant genoeg toonde een apart onderzoek ook de keerzijde van extreme beweging. Marathonlopers bleken meer poliepen in de darm te hebben dan de gemiddelde bevolking. Dit zijn kleine vergroeiingen die soms tot kanker kunnen leiden. Dit wekt vragen op over zeer intensieve training, hoewel de onderzoekers benadrukken dat actieve mensen over het algemeen nog steeds minder kans op kanker hebben.

Mogelijke verklaringen zijn frequentere medische controles bij topsporters, tijdelijke ontstekingsreacties door extreme inspanning of factoren zoals uitdroging en specifieke voedingssupplementen.

Praktische hoop voor patiënten

Voor kankerpatiënten bieden deze bevindingen concrete hoop. Het programma vereiste slechts drie uur matige beweging per week - een haalbaar doel voor de meeste mensen. Onderzoekers geloven dat beweging cruciale biologische processen beïnvloedt, waaronder insulinegevoeligheid, ontstekingsreacties en immuunfunctie.

De boodschap is helder: beweging werkt, maar de juiste dosering is essentieel. Voor kankerpatiënten betekent dit gestructureerde, matige activiteit onder begeleiding, terwijl extreme sporters extra medische controles overwegen.