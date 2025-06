Knallende ruzie tussen Trump en Musk: “Trump staat in ‘Epstein files’”

Dat de ego's van Trump en Musk zouden botsen was vanaf het begin van hun vriendschap duidelijk. Beide vinden zichzelf uniek en superieur aan de hele wereld. En beide zijn instabiel. De een door zijn leeftijd, de ander door zijn verslavingen.

Maar dat het er de laatste dagen zo hard aan toe zou gaan was dan toch weer verrassend. Voor het oog van de wereld scholden ze elkaar uit voor van alles.

En er volgde dreigementen. Trump wil of wilde Musk alle overheidsopdrachten afpakken.

De tegendreigementen van Musk mochten er ook zijn. Hij zou de astronauten in het ruimtestation niet meer ophalen. Maar vooral: hij dreigt of dreigde met onthullingen over de vriendschap tussen Trump en Epstein.

Die werd beschuldigd van seksuele misdrijven en uitbuiting. In 2019 pleegde hij op 66-jarige leeftijd zelfmoord nog voor hij berecht kon worden. “Trump wordt in de Epstein files genoemd. Dat is de echte reden dat ze niet openbaar zijn gemaakt. Nog een fijne dag DJT!”, schrijft Musk. “Markeer dit bericht voor de toekomst. De waarheid zal aan het licht komen”, klinkt het nog.

De ‘Epstein files’ zijn gerechtelijke documenten (die grotendeels niet-publiek zijn) waarin onder meer contacten van Epstein zouden worden genoemd die meewerkten aan het misbruik van minderjarigen. Trump beloofde die documenten vrij te laten geven, en deed dat deels. Maar volgens kenners stond er in de tot nu toe vrijgegeven documenten geen nieuwe informatie.

Dat Bill Clinton en Donald Trump ook gebruik hebben gemaakt van de meisjes die Epstein 'bezat' stond niet in de vrijgegeven documenten. Terwijl er sterke aanwijzingen zijn dat ze er beide in horen te staan. Kennelijk weet Musk er meer van.

Na dit laatste dreigement kondigde het Witte Huis aan dat Musk en Trump elkaar gaan bellen. Wordt vervolgd.