Laat je niet foppen: Granola is gebakken muesli met extra veel suiker

Granola is, hoe gezond het ook klinkt, niet meer dan gebakken muesli met extra suiker. Dat concludeerde de Keuringsdienst van Waarde gisteravond. Gek genoeg, betaal je voor granola met gemak drie keer zoveel.

Ontbijtgranen zijn een industrie op zich. Sophie van der Enk telde maar liefst 101 verschillende soorten in het schap bij Ekoplaza. Allemaal beloven ze een fit en gezond leven als je de dag begint met een bakje van het spul. Of je nu muesli, cruesli of granola koopt, het zijn feitelijk allemaal havervlokken. Cruesli is muesli, die in de oven wordt gebakken met wat extra suiker en olie.

Maar wat is granola dan? De Duitse crueslimaker, Martin Eras, legt het helder uit: “Granola is ook gebakken, net als cruesli, alleen zijn de havervlokken niet geklonterd, maar los.” Met ronkende merknamen als Raw Press of Rude Health wordt granola echter voor een veelvoud van de prijs verkocht, soms voor wel 40 euro per kilo.

Granola wordt vaak aangeprezen als een gezond product met enkel natuurlijke suiker. Meestal is dat honing of ahornsiroop, waarvan allang bekend is dat het zo ongeveer hetzelfde is als gewone suiker. Diëtiste Karine Hoenderdos is er dan ook niet van onder de indruk. “Als er op de verpakking staat dat er geen geraffineerde suiker in zit, moet je al gewaarschuwd zijn.”

Ze bestudeert de voedingswaarden en ziet dat er 22 gram suiker per 100 gram in de bewuste granola zit. In de cruesli, die ze bekijkt, zit maar 12 gram suiker per 100 gram, terwijl granola als gezonder alternatief op de markt is.

Als je gezondheid je lief is, eet je dus beter gewone muesli en vooral niet te veel granola. Of zoals een expert in het programma zegt: “Granola is een verwenproduct.” Zoiets als chocola dus of koekjes.

Bekijk hier de hele uitzending.