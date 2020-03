Italiaanse viroloog bezweert vandaag niét gezellig op stap te gaan

Roberto Burioni, de bekendste viroloog van Italië, zegt dat zijn land nu de tol betaalt van het weekend van 7 maart, toen iedereen nog lustig de hort op ging, bericht Volkskrant-correspondent Jarl van der Ploeg uit Italie. Het was mooi weer, net als nu hier. En menigeen trok er op uit of ging nog één keer skien. Nu, twee weken later, is vooral Noord Italie er verschrikkelijk aan toe.

Vergelijk je alle cijfers dan zit Nederland nu precies in datzelfde, bepalende weekend.