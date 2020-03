Longartsen zijn somber: “Aanbevolen medicijnen hebben niet veel effect”

Er is geen medicijn tegen het coronavirus, wel zijn er middelen die mogelijk iets goeds doen. Verreweg het meest wordt malariamedicijn chloroquine ingezet, maar de bijwerkingen zijn fors en er is weinig bewijs dat het werkt.

Voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) Leon van den Toorn is somber gestemd over de eerste resultaten. “Wat we tot nu toe in de praktijk zien in de regio Brabant is dat de aanbevolen medicijnen niet veel effect lijken te hebben. Maar patiënten hebben in ieder geval wel last van bijwerkingen, zoals depressieve klachten, misselijkheid en braken,’’ zegt hij tegen het AD.

De Rotterdamse longarts Hans in ‘t Veen legt uit: “Er zijn drie problemen: De medicatie is niet beschikbaar, de medicatie is vaak toxisch en we weten zelfs niet eens of het helpt.’’ Over een nieuwe richtlijn die is opgesteld, gaat zeker discussie komen, denkt hij. “Als het niet bewezen is en heel schadelijk is: moet je de vraag stellen of je de behandelingsadviezen zo nadrukkelijk kan opschrijven?’’

Van den Toorn is voor de lange termijn wel hoopvol: “Tot nu toe voeren we oorlog zonder goede wapens, maar we gaan er desondanks vanuit dat we de strijd uiteindelijk gaan winnen. Bovendien knapt het overgrote deel van de patiënten op, óók zonder die medicijnen, dus dat geeft hoop.’’