Kan het virus op mijn eten zitten?

Op voedsel dat je niet warm maakt kan het virus zitten, zeggen deskundigen. Dus met salades, fruit en eten van een buffet is het oppassen.

Onderzoek heeft bevestigd dat het coronavirus dagen kan overleven op harde oppervlakken, zoals plastic en metaal. Maar het blijkt dat voedsel ook een geschikte omgeving kan zijn om te overleven, schrijft Vice.

Ongekookt voedsel zoals vleeswaren, salades en fruit kan besmettelijk zijn als het wordt blootgesteld, behandeld of bereid zonder de juiste veiligheidsmaatregelen. De kans is niet groot, maar ook niet afwezig.

Dorothy Tovar, een wetenschapper in de microbiologie en immunologie aan de Stanford University: ‘Het is zeker mogelijk dat als een salade is klaargemaakt door iemand die ziek is en zijn handen niet waste, het virus op die manier via voedsel wordt overgedragen.’

“Vochtig, halfvast voedsel is een prachtig medium voor microben en kan de levensduur van het virus verlengen”, zegt Dr. Jack Caravanos, klinisch professor aan de School of Global Public Health van de New York University. ‘Het virus vindt het daar net zo fijn als in je mond”.

Vermijd ongekookte maaltijden, zoals rauw voedsel van een stalletje of een buffet.

Gebruik geen onbekend keukengerei.

Was groenten en fruit.

Verwarm voedsel op ten minste 60 graden

Koop waar mogelijk verpakt voedsel