Ab Osterhaus: “We moeten nu in lockdown”

We moeten nu in lockdown. Dat zei viroloog Ab Osterhaus gisteravond in Op1. “Hoe eerder, hoe beter. Het is vijf voor twaalf, als het al geen twaalf uur is,” waarschuwt de oud-hoogleraar virologie van de Erasmus Universiteit.

Osterhaus legt uit: “Als we Brabant nemen en dat is ongeveer een achtste van Nederland en Brabant kan het al niet aan. Die provincie spreidt het uit over Nederland. Als dan heel Nederland het krijgt dan heb je niet 50 procent, maar misschien wel 5 tot 10 keer zoveel bedden nodig en dat ga je niet redden.”

De viroloog doet een dringende oproep: “Het is aan de politiek om nu maatregelen te nemen en niet volgende week of de week erna. We kunnen niet gaan kijken of deze maatregelen effect hebben, want het duurt drie, vier weken voor je effect ziet en dan hebben we vier weken verloren.”